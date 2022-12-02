شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر وإسلام محارب وشيكا فى تشكيل الطلائع أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الطلائع كلاً من: عمر رضوان، أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله كماتشو، خالد سطوطي، أحمد زقلة، خالد قمر، كريم طارق، إسلام محارب ، أحمد سمير ،أحمد متعب، وعبد الرحمن شيكا.

وكان السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد أعلن تشكيل الفريق للمباراة ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

وحقق الأهلي الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ، في المقابل يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وفاز الاهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة..