شكرا لقرائتكم خبر عن سافيو وأكرم توفيق ومحمد شريف فى تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، آليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومحمد أشرف.

وحقق الأهلي الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ، في المقابل يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وفاز الاهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة..