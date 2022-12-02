شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت من قليل حافلة فريق النادي الأهلي إلى ملعب السلام لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الجمعة، للظهور مجدداً في بطولة الدوري الممتاز بعدما حصد المارد الأحمر بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بتخطى عقبة المقاولون العرب بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى هدفين على مدار 7 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 13 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.