شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مارسيل كولر مع الأهلى قبل مواجهة الطلائع بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الجمعة، للظهور مجدداً في بطولة الدوري الممتاز بعدما حصد المارد الأحمر بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بتخطى عقبة المقاولون العرب بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة الطلائع، مؤكداً ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم اللقاء مبكراً لاسيما بعد التراجع على الفريق في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ليضطر المارد الأحمر للجوء لركلات الترجيح التي أنصفته في النهاية.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى هدفين على مدار 7 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 13 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.