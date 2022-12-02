شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: لدى ثقة كبيرة فى لاعبى البنك الأهلى لتحقيق طموحات الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حلمى طولان، المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي، "كلي ثقة فى الجهاز المعاون واللاعبين خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات وأهداف منظومة نادي البنك الأهلي ونحتاج لأقصى جهد وعمل متواصل خلال التدريبات والمباريات المقبلة".

وأضاف حلمي طولان، خلال اجتماع اليوم مع اللاعبين ومجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أشرف نصار، "سعيد جدا بالتعاون مع مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار و منذ اللحظة الأولي وجدت إدراة محترفة ومحترمة وأجواء تساعد علي تحقيق نجاحات كبيرة و أعلم جيدا حجم الامكانيات المتوفرة للفريق والإدارة تعاقدت مع لاعبين أصحاب قدرات فنية عالية " .

وكانت قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لخالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون علي ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.

علي أن يتولي حلمي طولان مسؤولية الإدارة الفنية إعتبارا من اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لـ حلمي طولان علي النحو التالي:

ممدوح محمدي .. مدرب عام

كريم حسن شحاتة.. مدير للكرة

مجدي علام .. مدرب

سيد ياسين .. مدرب

خالد خليل .. مدرب حراس المرمي

أسامة اسماعيل.. محللا للأداء