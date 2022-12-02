شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الطلائع بالدوري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وأسند اتحاد الكرة المباراة للحكم محمد عادل ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول ونور الدين سعيد مساعد ثاني وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا.

ويتواجد فى غرفة الفيديو كل من وائل فرحان حكم فار ويعاونه أسامة عبد اللطيف مساعدًا له.

وإجمالا.. أدار محمد عادل 21 مباراة للمارد الأحمرفى وقت سابق، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 5 وتلقي هزيمة وحيدة، واحتسب محمد عادل 10 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتين جزاء ضده، وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلي على 32 إنذارا وطرد مرة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرتين.

وتعود آخر مباراة أدارها محمد عادل للأهلى لـ 19 أكتوبر 2022 حينما قاد مباراة المارد الاحمر والاسماعيلى فى الاسبوع الاول لدوري هذا الموسم والتي انتهت بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله شادى حسين وتعرض طاهر محمد طاهر للطرد.

وحقق الأهلي الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ، في المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وفاز الأهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة.