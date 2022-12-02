شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة المقاولون العرب وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب فوزاً ثميناً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الجمعة، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 6 نقاط ويحتل المركز السابع في جدول الدوري المصري، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 3 نقاط ويحتل المركز الرابع عشر.

ولعب المقاولون العرب بتشكيل مكوّن من: محمود أبو السعود ، أمير عابد ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي ، عبد الرحمن جبنة ، محمد مجلّي ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، جوزيف وشايا ، لويس إدور وجون أوكلي. فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من: محمد بسام - محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - محمد شكري- جاستيس اثر - محمد كناريا - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران - أحمد القرموطي وأحمد ياسر ريان.

الشوط الأول

جاءت أحداث هذا الشوط متكافئة في البداية من جانب الفريقين قبل أن تتحوّل الغلبة لفريق المقاولون الذي كان الأكثر حماساً ونشاطاً.

وتعرض أحمد علاء لاعب المقاولون للإصابة فى أول 10 دقائق وتوقف اللعب قبل أن يتم إستئناف اللقاء بعد علاج اللاعب، ونال محمد متولي كناريا لاعب سيراميكا بطاقة صفراء للخشونة مع لويس إدوارد لاعب المقاولون.

وضغط المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة بهدف تسجيل هدف وكان له ما أراد ونجح في تسجيل الهدف عن طريق عبد الرحمن خالد الذي أستغل تقدم حارس مرمى سيراميكا ليسدد كرة من بعد دائرة وسط الملعب لتسكن شباك سيراميكا في الدقيقة 40.

بعد الهدف واصل المقاولون العرب السيطرة على المباراة وأنفرد لويس إدوارد بدفاع سيراميكا وراوغه وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن محمد بسام حارس سيراميكا تصدى للكرة ببراعة ، وبعدها تواصل اللعب لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مُختلفة عن نهاية الشوط الأول ، حيث فرض سيراميكا أسلوبه على أرض الملعب وشكّلت هجماته خطورة على المقاولون عن طريق محمد إبراهيم وجون إيبوكا

وأشفر هجوم فريق سيراميكا عن هدف سجله محمد عادل في الدقيقة 69 بعدما تلقى تمريرة جيدة من محمد شكري سددها عادل في شباك أبوالسعود.

بعد الهدف نشط أداء المقاوولن بحثاً عن هدف التقدم مرة أخرى ، ونجح ذئاب الجبل في تشجيل الهدف الثاني خلال الدقيقة 84 بعدما أرسل لويس إدوارد كرة جيدة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس جوزيف أوتشايا الذي سدد الكرة في شباك سيراميكا مُعلناً التقدم.

وحاول الفريقين تسجيل هدف في الدقائق الأخير لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدفين لهدف.