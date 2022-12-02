شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكونغ فو تسافر إلى إندونيسيا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطني للووشو كونغ فو اليوم، الجمعة، مطار القاهرة متوجهة إلى إندونيسيا للمشاركة فى بطولة العالم التي تقام فى مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا خلال الفترة من 2 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني للوشوو كونغ فو ببعثة مكونة من 18 لاعبا ولاعبة يخوضون منافسات الأساليب والساندا فى بطولة العالم التى تشهد مشاركة 90 دولة بنحو 1800 لاعب ولاعبة.

من جهته كشف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، أن اللاعبين خاضوا معسكرات مكثفة قبل انطلاق بطولة العالم داخل كلية تربية رياضية بجامعة الإسكندرية لمنتخب الساندا وداخل المركز الأولمبي لمنتخب الأساليب استعدادا لبطولة العالم.

وضمت قائمة اللاعبين 25 لاعبا ولاعبة شباب الساندا هم كل من : محمد رضا، يوسف خالد، محمد عبد العزيز، عبد الفتاح أحمد، عمر محمد، فيما جاءت قائمة ناشئين الساندا كالتالي: عمر محمد، مصطفى شريف، يوسف يحي.

وضمت قائمة ناشئات الساندا: ملك أسامة، حبيبة رمضان، حبيبة محمد ، أما قائمة اللاعبين ضمن منافسات الأساليب ضمت: ملك إبراهيم، سيف الله محمد، سندس محمد، علي عصام، ملك محمد، حسن محمد، يوسف علاء.

ويرأس بعثة الأساليب محمد محي الدين، فيما يترأس بعثة الساندا محمود خيري، وحسين عبد الموجود مديرا فنيا للساندا وإسلام نجيب مدرب للساندا، وخلاف محمد مدير فني للأساليب وحسن خليفة مدرب أساليب، وليد أبو هيسة حكم دولي، ودكتور أحمد محمد إخصائي علاج طبيعي.

واختار الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو شريف مصطفى، لإدارة بطولة العالم للووشو كونغ فو نظرا لما يمتلكه من خبرات فنية تؤهله لإدارة تلك المهمة بنجاح، كما تم اختيار مصطفى، أيضا لتولى رئاسة لجنة الجوري «الحكام» في بطولة العالم للكونغ فو كونه رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للكونغ فو ويمتلك خبرات فنية يعول عليها الجميع لإنجاح بطولة العالم التي تضم عدد ضخم من الدول المشاركة واللاعبين.