شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الإسماعيلى 1 /0 فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 5 فى المركز العاشر، ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة فى المركز الـ16 .

جاء هدف سموحة فى الدقيقة 24 عن طريق المهاجم إليا سيلا، بعد عرضية أرضية يتصدى لها حارس الإسماعيلي برعونة وينجح إليا فى إحراز الهدف.

وتعرض محمود شبانه مدافع سموحه للطرد في الدقيقة 64 .

جاءت تشكيلة الدراويش على النحو التالي: محمد فوزي فى حراسة المرمي، وكريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي فى خط الدفاع، وعماد حمدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وصالح جمعة ومحمد عبد السميع فى خط الوسط، وباسم مرسي فى خط الهجوم.

وجاء على مقاعد بدلاء الدراويش، أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد نصر وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدي وحازم مرسي، بينما خرج لأسباب فنية محمد كوكو ومصطفي فارس ومحمد بن خماسة.

بينما جاء تشكيل سموحه : حراسة المرمى..الهاني سليمان

خط الدفاع..خالد عبدالفتاح وشريف رضا وأحمد عبد الحكيم ومحمود شبانة

خط الوسط.. ومحمدابوبكر وبنجامين بوايتنج ومحمود عبدالحليم و دكو دودو

خط الهجوم.. أليو سيلا وصديق أوجالا

ويجلس علي دكة البدلاء.. الحارس عمر صلاح ومعه أحمد جمال ومحمد نادي وأحمد مصطفى وأحمد شوشة ومحمد مكرونة والصباحي عماد وحسين فيصل ومحمدعصام.