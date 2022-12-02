شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: أشكر خالد جلال على الفترة الماضية وحلمى طولان مدير فنى بدرجة مقاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، خلال الجلسة التي جمعته بالجهاز الفني الجديد واللاعبين قبل انطلاق المران اليوم، "أتقدم بالشكر لخالد جلال الذى أخلص وقدم لنا الكثير حيث تسلم مسؤولية الفريق الموسم قبل الماضي، وحينها كان الفريق يمر بمرحلة صعبة فى جدول الترتيب واستطاع العبور بالفريق إلى بر الأمان ولم يدخرا جهدا طوال توليه المسؤولية، وتعاقدنا مع جهاز فنى من أصحاب القدرات التدريبية الكبيرة، وحلمي طولان مدير فنى بدرجة مقاتل وتاريخه التدريبي شاهد علي ذلك".

وأضاف أشرف نصار، "كنت أتمني تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات الماضية، حيث فرطنا في عدد كبير من النقاط خلال الفترة الماضية، وسنغلق صفحة النتائج السلبية الماضية والعمل الشاق لابد أن يكون حاضرا من أجل العودة للانتصارات، ومتمسكون بطموحنا وأهدافنا هذا الموسم وهناك ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق ذلك".

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، قررت توجيه الشكر لخالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون علي ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.

علي أن يتولي حلمي طولان مسؤولية الإدارة الفنية إعتبارا من اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.