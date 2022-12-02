شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى لتحديد موعد عودته إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الإدارى بنادى الزمالك، مع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، من أجل تحديد موعد عودته إلى القاهرة من أجل الانضمام لصفوف فريقه، عقب توديع المنتخب التونسى بطولة كأس العالم المقامة فى قطر.

وأكد الجزيرى للجهاز الإدارى للزمالك، أنه سيقوم بإنهاء إجراءات عودته إلى القاهرة فى أسرع وقت، ومن المنتظر أن يعود خلال الأيام القليلة المقبلة للنتظام فى تدريبات الزمالك.

ورغم الفوز الثمين الذي حققه منتخب تونس بالفوز على فرنسا حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم والذي لم يتلقى أي هزيمة منذ كأس العالم 2014، ونجاح نسور قرطاج في الفوز على الديوك بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتأهل تونس، لتودع المونديال من الباب الكبير في المركز الثالث بمجموعتهم، والتي تأهل منها منتخب فرنسا برصيد 6 نقاط ومنتخب أستراليا بنفس الرصيد في المركز الثاني.

وكان الزمالك تعادل أمس الخميس، مع المصرى البورسعيدى 2 - 2 فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما،بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد أمام سيراميكا.