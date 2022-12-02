شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 ، العديد من الأخبار الرياضية، منها رابطة الأندية تخطط لزيادة أعداد الجماهير في الدور الثاني للدوري.

رابطة الأندية تخطط لزيادة الجماهير فى الدور الثاني بالدورى

بدأت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، التحرك لزيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري المصري بداية من الدور الثاني للموسم الحالي.

اقتحم كلب ملعب مباراة الإسماعيلي وسموحة بعد انطلاق المباراة باستاد الإسماعيلية، فى خامس جولات الدوري العام، ما أدى إلى توقفها وإخراجه.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش الليلة فى الدوري

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام طلائع الجيش اليوم فى بطولة الدوري من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، والتى كان آخرها الفوز على المقاولون العرب 4/3 بركلات الجزاء فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الليلة.

نورهان سلامة تحصد برونزية أفريقيا للكاراتيه.. وغالي ينافس على الذهبية

توجت نورهان سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه والتى تقام بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى، كما تأهل كريم غالى للدور النهائي والمنافسة على الميدالية الذهبية ليضمن ميدالية جديدة لمصر اما فضية او ذهبية.. وكان زين الدين وفا حقق البرونزية فى منافسات الكاتا ناشئين.

4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش

تأهل الرباعى المصرى "مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، نور الشربيني لاعبة سبورتنج، وثنائى وادى دجلة، هانيا الحمامي، ونوران جوهر" إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

انطلاق الجمعية العمومية لنادى إنبى لمناقشة الميزانية والحساب الختامى.. صور

انطلقت الجمعية العمومية العادية لنادى إنبى، اليوم الجمعة، لاعتماد الميزانية والحساب الختامي للنادى البترولى، وناقش أعضاء الجمعية العمومية جدول الأعمال الذى تنص عليه لائحة النظام الأساسي للنادى، وأثنى الجميع على الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس خلال الموسم الرياضي الأخير، وتم مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية والميزانية المقترحة للموسم الجديد.

برج العرب يقترب من استضافة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم للسلة