شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى وطلائع الجيش باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية للطلائع تساوى 4.68 مليون يورو.

وفاز الأهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى الفريق بالتركيز فى مباراة الطلائع، مؤكداً ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم اللقاء مبكراً لاسيما بعد التراجع على الفريق في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليضطر المارد الأحمر للجوء لركلات الترجيح التي أنصفته في النهاية.