شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعى المصرى "مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، نور الشربيني لاعبة سبورتنج، وثنائى وادى دجلة، هانيا الحمامي، ونوران جوهر" إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى ربع النهائي كالتالي:

فوز مصطفى عسل على منافسه فيكتور كورين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-3, 11-3.

هزيمة يوسف سليمان أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 12-10, 11-5.

هزيمة مازن هشام أمام محمد الشوربجي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-4, 11-5.

هزيمة مروان الشوربجي أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 11-6, 11-9.

فوز نوران جوهر على منافستها ستانومي واتانابي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 12-10, 11-6.

فوز هانيا الحمامي على نور الطيب بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-3, 11-6, 11-8.

فوز نور الشربيني على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 13-11.