شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتقدم على سيراميكا بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وسيراميكا، المقامة حالياً باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

جاءت أحداث هذا الشوط متكافئة في البداية من جانب الفريقين قبل أن تتحوّل الغلبة لفريق المقاولون الذي كان الأكثر حماساً ونشاطاً.

وتعرض أحمد علاء لاعب المقاولون للإصابة فى أول 10 دقائق وتوقف اللعب قبل أن يتم إستئناف اللقاء بعد علاج اللاعب، ونال محمد متولي كناريا لاعب سيراميكا بطاقة صفراء للخشونة مع لويس إدوارد لاعب المقاولون.

وضغط المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة بهدف تسجيل هدف وكان له ما أراد ونجح في تسجيل الهدف عن طريق عبد الرحمن خالد الذي أستغل تقدم حارس مرمى سيراميكا ليسدد كرة من بعد دائرة وسط الملعب لتسكن شباك سيراميكا في الدقيقة 40.

بعد الهدف واصل المقاولون العرب السيطرة على المباراة وأنفرد لويس إدوارد بدفاع سيراميكا وراوغه وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن محمد بسام حارس سيراميكا تصدى للكرة ببراعة ، وبعدها تواصل اللعب لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

ويلعب المقاولون العرب بتشكيل ، مكوّن من : محمود أبو السعود ، أمير عابد ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي ، عبد الرحمن جبنة ، محمد مجلّي ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، جوزيف وشايا ، لويس إدور وجون أوكلي.

فيما يضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من : محمد بسام - محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - محمد شكري- جاستيس اثر - محمد كناريا - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران - أحمد القرموطي و أحمد ياسر ريان.