شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الإسماعيلى 1 / 0 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وسموحة بتقدم فريق سموحة بهدف فى الدقيقة 24 عن طريق المهاجم إليا سيلا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023، بعد عرضية أرضية يتصدى لها حارس الإسماعيلي برعونة وينجح إليا فى إحراز الهدف.

وجاءت تشكيلة الدراويش على النحو التالي: محمد فوزي فى حراسة المرمي، وكريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي فى خط الدفاع، وعماد حمدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وصالح جمعة ومحمد عبد السميع فى خط الوسط، وباسم مرسي فى خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش، أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد نصر وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدي وحازم مرسي، بينما خرج لأسباب فنية محمد كوكو ومصطفي فارس ومحمد بن خماسة.

بينما جاء تشكيل سموحه : حراسة المرمى..الهاني سليمان

خط الدفاع..خالد عبدالفتاح وشريف رضا وأحمد عبد الحكيم ومحمود شبانة

خط الوسط.. ومحمدابوبكر وبنجامين بوايتنج ومحمود عبدالحليم و دكو دودو

خط الهجوم.. أليو سيلا وصديق أوجالا

ويجلس علي دكة البدلاء.. الحارس عمر صلاح ومعه أحمد جمال ومحمد نادي وأحمد مصطفى وأحمد شوشة ومحمد مكرونة والصباحي عماد وحسين فيصل ومحمدعصام.