شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجمعية العمومية لنادى إنبى لمناقشة الميزانية والحساب الختامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الجمعية العمومية العادية لنادى إنبى، اليوم الجمعة، لاعتماد الميزانية والحساب الختامي للنادى البترولى، وناقش أعضاء الجمعية العمومية جدول الأعمال الذى تنص عليه لائحة النظام الأساسي للنادى، وأثنى الجميع على الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس خلال الموسم الرياضي الأخير، وتم مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية والميزانية المقترحة للموسم الجديد.

وصّدق الحضور على محضر اجتماع الجمعية العمومية ووافق الأعضاء على خطة النشاط للموسم الرياضي 2022/2023.

في سياق مختلف فاز فريق إنبي على البنك الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 5 محتلا بهم المركز الثامن في جدول الترتيب ، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 5 في المركز التاسع.

أحرز أهداف إنبي كلا من رفيق كابو في الدقيقة الثانية و يوسف لبيب في الدقيقة 4 و محمد عبد العاطي في الدقيقة 26، بينما احرز البنك في الدقيقة 86 عن طريق محمود قاعود و هدف في الدقيقة 90+7 عن طريق محمد هلال.