شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام طلائع الجيش اليوم فى بطولة الدوري من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، والتى كان آخرها الفوز على المقاولون العرب 4/3 بركلات الجزاء فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الليلة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

ج: الأهلي يلتقي مع الطلائع فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

س: من هو حكم مباراة الأهلي والطلائع؟

ج: لجنة الحكام باتحاد الكرة أسندت المباراة للحكم محمد عادل، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول ونور الدين سعيد مساعد ثاني وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، ويتواجد فى غرفة الفيديو كل من وائل فرحان حكم فار ويعاونه أسامة عبد اللطيف مساعدًا له.