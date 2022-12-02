شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع.. برونو سافيو وأفشة وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره طلائع الجيش مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام طلائع الجيش مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج- أحمد عبد القادر - برونو سافيو- أفشة

الهجوم: محمد شريف

وفاز الاهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة الطلائع مؤكداً على ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.