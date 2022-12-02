الامارات | "الأخضر" يشارك بالرديف في "خليجي 25"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس المشاركة بفريق الرديف للمنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم المقرر إقامتها مبدئيا في المحافظة العراقية البصرة، وذلك بسبب ازدحام الروزنامة المحلية والإقليمية والقارية والدولية لـ "الأخضر".



وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الأمر لا يقتصر على المنتخب الأول، ولكن أيضاً المنتخب السعودي الأولمبي تحت سن 23 عاما قد لا يستطيع المشاركة بتشكيلته في هذه البطولة كونه يستعد لخوض تصفيات آسيوية حاسمة مطلع عام 2023 للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.



وسيكون الموسم السعودي المقبل مليئا بالتحديات بسبب كأس العالم 2022 في قطر ودوري أبطال آسيا التي تشارك فيه 3 أندية سعودية والمقرر في فبراير المقبل وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب الأولمبي وأخيرا المنتخب السعودي الأول الذي سيشارك في كأس آسيا المقررة في صيف عام 2023، وبالتالي فإن المنتخب الرئيسي لن تكون له فرصة في المشاركة في خليجي 25 إلا إذا تم تأجيل البطولة لعام آخر.