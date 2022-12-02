الامارات | إلغاء سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إلغاء سباق جائزة الصين الكبرى للعام الرابع على التوالي اليوم الجمعة، بسبب الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد-19.
وتقرر في البداية إقامة سباق شنغهاي في 16 أبريل كرابع سباقات الموسم الجديد، المكون من رقم قياسي من 24 سباقاً، لكن جاء الإعلان عن الإلغاء بشكل مفاجئ.
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