أسود الكاميرون يواجهون راقصي السامبا .. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - وتقام اليوم الجمعة 4 مواجهات قوية وحاسمة بطولة كأس العالم التي تحمل النسخة رقم 22، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

ويلتقى منتخب غانا مع نظيره منتخب أوروجواى في المجموعة الثامنة، وفى المجموعة ذاتها يلتقى منتخب البرتغال مع نظيره كوريا الجنوبية.

وفى المجموعة السابعة يخوض المنتخب الكاميرونى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي، فيما يلتقى منتخبي صربيا مع سويسرا.

مواعيد مباريات اليوم

غانا × أوروجواى – 5 مساء – ملعب الجنوب – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

كوريا الجنوبية × البرتغال – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

الكاميرون × البرازيل – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

صربيا × سويسرا – 9 مساء – ملعب 974 – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 2 Max