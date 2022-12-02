شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان سلامة تحصد برونزية أفريقيا للكاراتيه.. وغالي ينافس على الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت نورهان سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه والتى تقام بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى، كما تأهل كريم غالى للدور النهائي والمنافسة على الميدالية الذهبية ليضمن ميدالية جديدة لمصر اما فضية او ذهبية.. وكان زين الدين وفا حقق البرونزية فى منافسات الكاتا ناشئين.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة، وهم كل من: مريم أحمد، جنا حازم، ملك ناجى، زين الجين محمد، عبد الله على، محمد أشرف، كريم محمد، عمر أحمد، جنى خميس، جنة محمود، آية إبراهيم، رحمة محمد، فرح أحمد، محمود محمد، محمد هانى، أحمد سامح، محمود عبد العزيز، يوسف هانى، عمر أشرف، نورهان محمد، ريم أحمد، أحلام حمدى، دهب ياقوت، فريال أشرف، منة شعبان، حبيبة ماجد، كريم وليد، كريم محمد محمود، أحمد ايمن، عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، محد أحمد، عبد الله هشام.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى خضوع حميع لاعبى بطولات الجمهورية إلى كشف المنشطات من جانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.