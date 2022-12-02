شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وسيراميكا لمباراة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذى يخوض مباراة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 5 من بطولة الدوري العام.
ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد بسام .
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - محمد شكري.
خط الوسط: جاستيس اثر - محمد كناريا - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران - أحمد القرموطي.
خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.
ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - أحمد رمضان بيكهام- محمد ناصف - عبد الرحمن بودي - محمد زلاكة - محمد توني - عمرو قلاوة - صامويل امادي - جون ايبوكا.
كما أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب ، تشكيل الفريق للمباراة ، وجاء كالتالي: محمود أبو السعود ، أمير عابد ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي ، عبد الرحمن جبنة ، محمد مجلّي ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، جوزيف وشايا ، لويس إدور وجون أوكلي.