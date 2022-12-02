شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وسيراميكا لمباراة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذى يخوض مباراة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 5 من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - محمد شكري.

خط الوسط: جاستيس اثر - محمد كناريا - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران - أحمد القرموطي.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - أحمد رمضان بيكهام- محمد ناصف - عبد الرحمن بودي - محمد زلاكة - محمد توني - عمرو قلاوة - صامويل امادي - جون ايبوكا.

كما أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب ، تشكيل الفريق للمباراة ، وجاء كالتالي: محمود أبو السعود ، أمير عابد ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي ، عبد الرحمن جبنة ، محمد مجلّي ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، جوزيف وشايا ، لويس إدور وجون أوكلي.