شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل ختام الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الاهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائي البطولة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز

الجمعة 2 ديسمبر

الإسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً

الأهلى & طلائع الجيش..7 مساء

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 3 أهداف رفيق كابو (إنبى) 3 أهداف كريم فؤاد (الأهلى) هدفان خالد قمر (الطلائع) هدفان مصطفى فتحى (بيراميدز) هدفان

ترتيب هدافي الدوري المصرى

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.