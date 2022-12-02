شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يقود هجوم الإسماعيلى أمام سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى تشكيل فريقه لأول مرة منذ انضمامه للدراويش، استعدادًا لملاقاة سموحة عصر اليوم فى خامس جولات الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد أعلن تشكيل فريقه التى شهدت أيضًا تواجد كريم عرفات، بالإضافة إلى عودة باسم مرسي لقيادة هجوم الفريق.

وجاءت تشكيلة الدراويش على النحو التالي: محمد فوزي فى حراسة المرمي، وكريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي فى خط الدفاع، وعماد حمدي وعمر الوحش وأحمد مدبولي وصالح جمعة ومحمد عبد السميع فى خط الوسط، وباسم مرسي فى خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش، أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد نصر وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدي وحازم مرسي، بينما خرج لأسباب فنية محمد كوكو ومصطفي فارس ومحمد بن خماسة.