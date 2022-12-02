الامارات | حسابات المجموعة الثامنة .. سيناريو مقلق قد يضع البرتغال في مواجهة البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 بلقاءات من العيار الثقيل، وتشهد المجموعة الثامنة مواجهات قوية إذ تسعى البرتغال لحسم صدارة المجموعة بعد أن جمعت في رصيدها 6 نقاط، لكن المقعد الثاني لا يزال في انتظار الحسم ويتنافس عليه كل من غانا 3 نقاط إلى جانب كوريا الجنوبية والأوروغواي "نقطة واحدة".

وقد يجد المنتخب البرتغالي نفسه أمام سيناريو صعب في حال فقد صدارة المجموعة بخسارته أمام كوريا الجنوبية برباعية نظيفة وفوز غانا على أوروغواي باي نتيجة، إذ يستأهل بذلك للدور القادم بصفته ثاني المجموعة ويصطدم بذلك بمتصدر المجموعة السابعة التي تحتلها البرازيل حالياً ليتكرر بذلك سيناريو مونديال 1966 و2010، وفيما يأتي احتمالات التأهل إلى ثمن نهائي المونديال للمجموعة الثامنة:

كوريا الجنوبية (1) x البرتغال (6)

غانا (3) x الاوروغواي (1)

- البرتغال ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها بحال خسارتها وفوز غانا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

- غانا ستتأهل بحال فوزها على الأوروغواي. بحال تعادلها ستتأهل إذا لم تفز كوريا الجنوبية، وإذا فازت الأخيرة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

- ستقصى الأوروغواي وكوريا الجنوبية بحال الخسارة أو التعادل. بحال فوزهما سوياً يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

شروط التأهل وكسر التعادل في النقاط:

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

- فارق الأهداف

- عدد الأهداف

- عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة

- فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

- عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

- ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

بحال استمرار التعادل: سحب القرعة