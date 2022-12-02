الامارات | مونديال قطر يطيح بالمدربين.. القائمة الأولية 3 راحلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ثلاثة مدربين رحيلهم عن المنتخبات التي قادوها في دوري مجموعات كأس العالم الحالية المقامة في قطر، وهم الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب المكسيك، والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، وأخيراً الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا.



ووضع وداع المنتخب البلجيكي حدِ لمسيرة ناجحة للمدرب مارتينيز امتدت لستة سنوات، بعد أن احتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة في المونديال الحالي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل، وأخرها تلقي الهزيمة أمام المغرب في ختام دوري المجموعات، كان وراء تقدم المدرب بإعلان الرحيل عن ذات المنتخب الذي حل معه ثالثاً في مونديال 2018.



وحسم المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو قراره، بإنهاء مسيرته مع منتخب المكسيك، بمفعول فوري، رغم الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (2-1) في ختام منافسات المجموعة الثالثة، بعد أن أعلن المدرب تحمل مسؤوليته "الفشل الذريع" بحسب وصفه للمنتخب المكسيكي بالاكتفاء في الحلول ثالثاً في مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب البولندي صاحب النقاط الأربعة والمتأهل برفقة المنتخب الأرجنتيني إلى دور الثمانية، خصوصاً أن الإخفاق المكسيكي هو بلوغ الدور 16 هو الأول منذ مونديال 1990.



بدوره ذكر المدرب كيروش عبر رسالة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن الوقت الذي قضاه مع المنتخب الإيراني قد انتهى، وذلك بعد خسارة المنتخب الإيراني في مباراته المصيرية في ختام المجموعة الثانية أمام المنتخب الأميركي بهدف دون مقابل، وجاءت مكملة لهزيمة ثقيلة في افتتاح المباريات أمام إنجلترا بنتيجة (6-2)، قبل أن ينتزع الإيرانيين انتصارهم الوحيد بالمجموعة بالفوز على منتخب ويلز بثنائية