اخبار الرياضه

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الخامسة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الممتاز قبل ختام الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الاهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائي البطولة.

 

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز  

الجمعة 2 ديسمبر

 

الإسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً 

الأهلى & طلائع الجيش..7 مساء

 

ترتيب الدوري المصرى 

غزل المحلة - 10 نقاط

 

فيوتشر - 10 نقاط

 

الأهلي - 9 نقاط

 

الاتحاد - 9 نقاط

 

الزمالك - 8 نقاط

 

بيراميدز - 8 نقاط

 

فاركو - 6 نقاط

 

البنك الأهلي - 5 نقاط

 

المصري - 5 نقاط

 

إنبي - 5 نقاط

 

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا