شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الاهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائي البطولة.
مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز
الجمعة 2 ديسمبر
الإسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً
المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً
الأهلى & طلائع الجيش..7 مساء
ترتيب الدوري المصرى
غزل المحلة - 10 نقاط
فيوتشر - 10 نقاط
الأهلي - 9 نقاط
الاتحاد - 9 نقاط
الزمالك - 8 نقاط
بيراميدز - 8 نقاط
فاركو - 6 نقاط
البنك الأهلي - 5 نقاط
المصري - 5 نقاط
إنبي - 5 نقاط
القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية