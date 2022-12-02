شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الاهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائي البطولة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز

الجمعة 2 ديسمبر

الإسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً

الأهلى & طلائع الجيش..7 مساء

ترتيب الدوري المصرى

غزل المحلة - 10 نقاط

فيوتشر - 10 نقاط

الأهلي - 9 نقاط

الاتحاد - 9 نقاط

الزمالك - 8 نقاط

بيراميدز - 8 نقاط

فاركو - 6 نقاط

البنك الأهلي - 5 نقاط

المصري - 5 نقاط

إنبي - 5 نقاط

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية