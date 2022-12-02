شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تخطط لزيادة الجماهير فى الدور الثاني بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، التحرك لزيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري المصري بداية من الدور الثاني للموسم الحالي.

وكانت الرابطة قد نجحت في زيادة عدد الجماهير مع انطلاق مباريات الموسم الحالي، ليصل العدد في كل مباراة إلى 6 آلاف مشجع، قبل أن تبدأ التحرك لزيادة العدد في الدور الثاني.

من ناحية أخرى، اختارت رابطة الأندية المحترفة إمام عاشور لاعب الزمالك كأفضل لاعب في مباراة الأبيض والمصري التي جمعتهما مساء امس ،الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وافتتح التسجيل فريق الزمالك عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل عبد الرحيم دغموم للمصري في الدقيقة 36، ثم أعاد عمرو السيسى التقدم للفريق الأبيض مرة أخرى في الدقيقة 56 ، ولكن الفريق البورسعيدى رفض الخروج مهزوما وتعادل عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد أمام سيراميكا.