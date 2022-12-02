شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلى التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

المولد والنشأة

ولد محمد صلاح أبو جريشة عام 1970 ، وهو ابن شقيق فاكهة الكرة المصرية على أبو جريشة، لعب معظم مسيرته مع النادى الإسماعيلى.

بطولاته مع الإسماعيلى

حقق مع الإسماعيلى أربع ألقاب من أصل ستة فاز بها النادي في تاريخه ، ووفاز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز موسم 1995–96 برصيد 14 هدف ، كما أنه الهداف التاريخى للاسماعيلى برصيد 110 أهداف، سجل 86 هدفا فى الدورى و15 فى كأس مصر.

المسيرة الدولية

على الصعيد الدولي، فمثل محمد صلاح أبو جريشة منتخب مصر الأولمبي في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ومثل المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية دورات 1992 و 1994 و 1996.

تولى تدريب عدة أندية حيث كان أحد أفراد الجهاز الفنى فى الإسماعيلى وجاسكو والمنتخب العسكرى.