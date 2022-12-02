شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. متعب يسجل هدفا عالميا فى شباك إنجلترا بكأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر
المنتخب الوطني حقق مفاجأة وقتها بالفوز على منتخب إنجلترا بهدف نظيف أحرزه عماد متعب، بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعى إنجلترا ليسجل الفراعنة أول فوز على منتخب إنجلترا فى تاريخ المواجهات الرسمية بينهما.
بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وأمامه محمد الزيات وأمير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين أحمد فتحى، وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب، وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.
وتأهل منتخب مصر لدور الستة عشر ليخرج على يد الأرجنتين بالهدف الذهبي.
قاد عماد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010" ، وسجل متعب خلال مشواره مع المنتخب 33 هدفا يأتى بها فى المركز السادس فى تاريخ هدافى المنتخب.
خاض متعب تجربة احترف فى الدورى السعودى مرتين، الأولى معارا لاتحاد جدة موسم "2008-2009"، وتوج بلقب الدورى السعودى، وحل ثالثا فى قائمة هدافى المسابقة برصيد "10" أهداف، والثانية مع التعاون السعودى أيضا على سبيل الإعارة.