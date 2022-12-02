شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. متعب يسجل هدفا عالميا فى شباك إنجلترا بكأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عماد متعب، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، هدفه الأجمل على الإطلاق فى مرمى منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالإمارات فى مثل هذا اليوم 2 ديسمبر عام 2003.

المنتخب الوطني حقق مفاجأة وقتها بالفوز على منتخب إنجلترا بهدف نظيف أحرزه عماد متعب، بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعى إنجلترا ليسجل الفراعنة أول فوز على منتخب إنجلترا فى تاريخ المواجهات الرسمية بينهما.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وأمامه محمد الزيات وأمير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين أحمد فتحى، وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب، وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.

وتأهل منتخب مصر لدور الستة عشر ليخرج على يد الأرجنتين بالهدف الذهبي.