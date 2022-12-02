الامارات | ستيفاني تكتب التاريخ.. وتفتح الباب أمام التحكيم النسائي في مونديال الرجال (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 ديسمبر 2022

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ، بعد أن قادت مباراة ألمانيا وكوستاريكا تحكيمياً، في آخر جولات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022 على ملعب الخور، والتي انتهت بفوز "الماكينات" 4-2.



ساعدها في اللقاء البرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز مدينة، كحكمتي راية، وكان الهندوري سعيد مارتينيز الحكم الرابع.



وتعد فرابارت 38 عاماً أول امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس اليورو، قبل أن تصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم للرجال.



وأسهم نجاح فرابارت في اتخاذ قرارات تحكيمية صحيحة من دون أي قرارات مثيرة للجدل في التأكيد على أن مشاركة التحكيم النسائي في إدارة مباريات الرجال فكرة ناجحة، وقد يتم توسعة التجربة في الفترة المقبلة.



وأبرز القرارات التي نجحت الحكمة الفرنسية في اتخاذها هو لقطة الهدف الرابع لمصلحة منتخب ألمانيا الذي احتاج إلى تدخل تقنية الفيديو، قبل أن يطلب طاقم التحكيم اتخذا فرابارت القرار بنفسها، وأقرت بحصة الهدف الألماني.