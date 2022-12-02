شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يقترب من استضافة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت صالة برج العرب بالإسكندرية من استضافة منافسات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة، والتى تقام فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير من العام المقبل.

ودخل المنتخب معسكراً داخلياً استعداداً للبطولة بقائمة تضم كلاً من: أحمد أبو العلا بيبو - أحمد اسماعيل - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عبد الله ناصر - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - محمد جيزة - محمد يونس - مصطفى كيجو - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

في سياق مختلف، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر رجال، وتقام المباريات يوم 12 ديسمبر الجارى. ومن المقرر ان يبدأ الاهلى مبارياته فى البطولة من ربع النهائي حيث يلتقى مع الفائز من مباراة الاتصالات وسموحة فى دور الـ 16.

وتقام مباريات دور الـ 16 يوم 8 من الشهر الجارى بإقامة 7 مباريات.

ويلتقى الاتصالات مع سموحة، والطيران مع أصحاب الجياد، بينما يلتقى الجيش مع الجزيرة، والزمالك مع هليوبوليس، وبتروجت مع الشمس، على أن يلتقى القناة مع التأمين ، و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر تحديد دور قبل النهائي والنهائى لاحقا.