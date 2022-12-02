شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مباراة جمعت الأهلى والطلائع قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الطلائع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده الذي خرج من الدور الأول لكأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

33 مباراة جمعت الأهلى وطلائع الجيش

حقق الأهلى الفوز فى 23 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى ثمانى مواجهات، وحقق الطلائع فوزاً وحيداً على المارد الأحمر فى الدوري، كما فاز فى مباراة السوبر المحلى الأخير بين الفريقين بركلات الترجيح.

حكاية المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى والطلائع فى الدوري

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى المسابقة، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى الدوري كانت فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى وانتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد.

61 هدفا للأهلى و15 للطلائع

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 61 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 15 هدفًا.