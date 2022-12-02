شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة ودخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وحقق الأهلي الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا، في المقابل يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.