شكرا لقرائتكم خبر عن زين الدين وفا يحقق برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق زين الدين وفا لاعب منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا ناشئين ببطولة أفريقيا للكاراتيه، والتى تقام بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة، وهم كل من: مريم أحمد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الجين محمد ، عبد الله على ، محمد أشرف، كريم محمد ، عمر احمد ، جنى خميس ، جنة محمود ، أية أبراهيم ، رحمة محمد ، فرح أحمد ، محمود محمد ، محمد هانى ، أحمد سامح ، محمود عبد العزيز ، يوسف هانى ، عمر أشرف ، نورهان محمد ، ريم أحمد ، أحلام حمدى ، دهب ياقوت ، فريال أشرف ، منة شعبان ، حبيبة ماجد ، كريم وليد، كريم محمد محمود ، أحمد ايمن ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق، محد أحمد ، عبد الله هشام.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى خضوع جميع لاعبى بطولات الجمهورية لكشف المنشطات من جانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.