اخبار الرياضه

زين الدين وفا يحقق برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زين الدين وفا يحقق برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق زين الدين وفا لاعب منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا ناشئين ببطولة أفريقيا للكاراتيه، والتى تقام بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 5 ديسمبر الجارى. 

 

قائمة المنتخب فى البطولة تضم 34 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 19 لاعبا و 15 لاعبة، وهم كل من: مريم أحمد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الجين محمد ، عبد الله على ، محمد أشرف، كريم محمد ، عمر احمد ، جنى خميس ، جنة محمود ، أية أبراهيم ، رحمة محمد ، فرح أحمد ، محمود محمد ، محمد هانى ، أحمد سامح ، محمود عبد العزيز ، يوسف هانى ، عمر أشرف ، نورهان محمد ، ريم أحمد ، أحلام حمدى ، دهب ياقوت ، فريال أشرف ، منة شعبان ، حبيبة ماجد ، كريم وليد، كريم محمد محمود ، أحمد ايمن ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق، محد أحمد ، عبد الله هشام.

 

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى خضوع جميع لاعبى بطولات الجمهورية لكشف المنشطات من جانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا