شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للبنك الأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو النادي المصري على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل أمس مع الزمالك بهدفين لكل فريق بمنافسات الدورى العام، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا، السبت، استعدادا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد فى الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل الموافق السادس من ديسمبر الجاري.

ويعقد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، جلسة خاصة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لحسم مصيره مع النادي، بعد التعادل مع نادي الزمالك بهدفين لمثلهما في الدوري العام.

وكانت بعض المشادات قد نشبت بين جماهير المصري وإيهاب جلال خلال أحداث المباراة، خاصة مع تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وتولى إيهاب جلال الإدارة الفنية للنادي المصري بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن.

وقاد إيهاب جلال النادي المصري فى 4 مباريات بالدوري العام، خسر المباراة الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين قم تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة وأن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم في المونديال.