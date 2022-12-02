شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى أمام أندية الإسكندرية قبل مواجهة سموحة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة سموحة فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الجمعة، على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعد فريق سموحة من ضمن 8 أندية من الإسكندرية واجهت الإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام، وهى الاتحاد والأولمبي والترام واليونان والكروم وحرس الحدود وفاركو.

ولعب الدراويش أمام أندية الإسكندرية 272 مباراة، فاز 119 تعادل 86 خسر 67، له 386 هدفًا عليه 278 هدفًا، كلين شيت 103 لقاء.

ويبحث رفاق المدرب الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن الفوز الأول للفريق منذ انطلاق الموسم وأيضا في خلافة جاريدو لتحسين نتائج الفريق والاستقرار علي استكمال الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

بينما الموج الأزرق يبحث عن خطف ثلاث نقاط غاليه من الدروايش، بعدما رأي استرجاع مستوي الأصفر خلال الفترة المقبلة لتحسين موقفه في الدوري والابتعاد عن قاع جدول الترتيب.