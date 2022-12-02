«الفيفا يعلق على المشهد» .. سفيان بوفال نجم المغرب يقبل رأس الدته ويهديها قميصه

الشارقة - اميمة ياسر - في لقطة جميلة توجه لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال إلى المدرجات لتقبيل رأس والدته وإهدائها قميصه بعد نهاية المباراة أمام كندا، مساء الخميس، والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" الثمين وتأهلهم لدور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وتداول مستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، مقطع فيديو يظهر توجه لاعب أنجيه الفرنسي إلى المدرجات نحو والدته بعد حسم التأهل أمام كندا بهدفين لهدف واحد، حيث قبّل رأس والدته التي حضرت المباراة في الملعب، قبل أن يقدم لها قميصه.

الحكيمي سبقه

وقبل أيام، تسبب نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بحالة من السعادة والتقدير على مواقع التواصل الاجتماعي حين نشر صورا له أثناء تقبيل والدته بعد انتصار منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين للا شيء، وعلق على الصور عبر حسابه الخاص في "تويتر" قائلا: "أحبك أمي".

حماس وأمومة وبنوة

وقال حساب كأس العالم FIFA على "تويتر"، تعليقا على الصور: "حماس وأمومة وبنوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا".

وخطف المغرب الأضواء بتحقيقه صدارة مفاجئة من 7 نقاط ختمها بفوز على كندا التي أقصيت حسابيا بعد الجولة الثانية 2-1 على استاد الثمامة.