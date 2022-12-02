«أغلقوا الحدود عليهم نريدهم هنا» .. قطري يشعل السوشيال ميديا

الشارقة - اميمة ياسر - انتشر على السوشيال ميديا فيديو طريف لموقف مواطن قطري يعرب عن حبه وسعادته وتقديره للجمهور السعودي الذي حضر بكثافة لحضور مباريات فريقه الوطني خلال منافسات كأس العالم 2022.

حيث طالب القطري بغلق الحدود على الجمهور السعودي ليظلوا في قطر ، حيث قال: "لو سمحتوا سكروا الحدود عليهم".

حيث أكد أن الشعب القطري لا يريد أي سعودي أن يغادر، بقوله : "احنا مستأنسين بوجودكم هنا".

مشيراً إلى أنهم متواجدين بكل مكان.

"نحن خسرنا.. شوفتونا طلعنا من قطر؟

وتابع : إن خسارتكم للمباراة الأخيرة لا تعني أنكم تغادروا، وأضاف: "والله العظيم أنتم شعب عسل.. شعب يحيي أي مكان"، مؤكداً أن مغادرتهم ستبعث الضيق على القطريين.

واضاف : "نحن خسرنا.. شوفتونا طلعنا من قطر؟ جعدنا.. ما نبيكم تطلعون".