شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يطالب لاعبى الإسماعيلى بالاقتداء بأداء نجوم السعودية فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة، أسطورة النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، ضرورة تقديم لاعبي الدراويش أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة من أجل تصحيح الوضع الحالى للفريق بمسابقة الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره سموحة اليوم، الجمعة، فى الثالثة إلا الربع عصرًا فى إطار الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد فريق الإسماعيلي عند المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري حتى الآن، برصيد نقطة واحدة ، بينما يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر على جدول الترتيب.

وقال أبو جريشة، "أعلم أن الجميع لديهم حقوق، ولكن الإسماعيلي نادينا الكبير لم ولن يتأخر نهائيًا عن توفيرها ومنح كل لاعب حقه".

وأضاف، "الجماهير لديها حق كبير فى رؤية فريقها بشكل يليق بإسم ناديها حتي لو غاب عنها الإنتصار فسعى اللاعبون لتحقيقه هو أمر يسعدهم لأن النتيجة دائما من عند الله عز وجل “.

وأوضح هداف الدراويش ومنتخب مصر السابق، ”أتمني أن أرى الحماس والندية على اللاعبين فى المباريات مثلما شاهدنا لاعبى السعودية أمام المنتخب الأرجنتيني فى كأس العالم".