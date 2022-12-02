شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ديسمبر موعد انطلاق منافسات ربع نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر رجال، وتقام المباريات يوم 12 ديسمبر الجارى. ومن المقرر ان يبدأ الاهلى مبارياته فى البطولة من ربع النهائي حيث يلتقى مع الفائز من مباراة الاتصالات وسموحة فى دور الـ 16.

وتقام مباريات دور الـ 16 يوم 8 من الشهر الجارى بإقامة 7 مباريات.

يلتقى الاتصالات مع سموحة، والطيران مع أصحاب الجياد، بينما يلتقى الجيش مع الجزيرة، والزمالك مع هليوبوليس، وبتروجت مع الشمس، على أن يلتقى القناة مع التأمين ، و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر تحديد دور قبل النهائي والنهائى لاحقا.