شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. حلمى طولان يعود فى مهمة جديدة بقيادة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حلمى طولان مدرب فريق إنبى السابق الى التدريب مرة أخرى بالدورى المصرى الممتاز عبر بوابة نادى البنك الاهلى خلال الموسم الحالي خلفا للمدرب خالد جلال الذى تم إقالته و جهازة المعاون .

ويعد حلمى طولان من أفضل المدربين في مصر خلال السنوات الماضية حيث تمكن من تدريب أبرز الفرق الجماهيرية في مقدمتها الزمالك و الاتحاد السكندرى و سموحة و المصرى البورسعيدى وحقق معها نتائج جيد ، وقاد فريق إنبى لفترات طويلة وحقق انجازات ونتائج جيدة حتى رحل فى الموسم الماضى .



حلمى طولان (1)

وكانت قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لخالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون علي ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.

علي أن يتولي حلمي طولان مسؤولية الإدارة الفنية إعتبارا من اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



حلمى طولان (1)

وعلى مدار الإدارة الفنية للمنتخبات، درب طولان منتخب مصر الأولمبى والشباب دون 17 و19 عاما، وعلى صعيد الأندية، تولى حلمى طولان الإدارة الفنية للزمالك فى مباراة واحدة موسم 1999-2000، حيث تولى الإدارة الفنية خلفا لمحمود أبو رجيلة بعد تراجع نتائج الفريق وكانت أمام القناة وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-1، وشهدت المباراة خمس ركلات جزاء.

وعمل طولان مع الألماني أوتوفيستر فى الزمالك ، حيث حل طولان معه مدربا عاما ، ونجح طولان فى مساعدة أوتو فيستر منذ يوليو 1999 وحتى أبريل 2002 في تحقيق العديد من البطولات .ابرزها



حلمى طولان (4)

الدورى الممتاز موسم 2000-2001 بعد تصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الأهلي الوصيف.

تبعه الفوز بكأس السوبر المصري على غزل المحلة في 2001 بهدفين لهدف سجلهما حازم إمام وتعادل محمد محروس العتراوي، وخطف حسام حسن الهدف القاتل في الدقيقة 117 من المباراة التى ذهبت للوقت الإضافى.

ونال بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس موسم 2000 بعد فوزه على كانون ياويندي في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 بمجموع اللقاءين، الذهاب فاز الزمالك 4-1 بأقدام حسام عبد المنعم وطارق السعيد وعبد الحميد بسيوني وعبد اللطيف الدوماني، وفي العودة خسر بهدفين ، البطولة هي التى أهلت الزمالك لكأس العالم للأندية كأول فريق مصرى يتأهل لهذه المنافسة، ولكن تم الإلغاء بسبب أزمة الرعاة.



حلمى طولان (3)

وفى 7 يوليو 2013 تولى حلمى طولان منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، نجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ خمسة سنوات، ثم رحل فى 21 يناير 2014.

تولى تدريب أندية حرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادى المصرى والشرطة وطلائع الجيش وإنبى،إبان قيادته لحرس الحدود نجح فى الفوز على الزمالك بخماسية دون رد فى المباراة الشهيرة موسم 2005-2006.