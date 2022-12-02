شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات قوية فى الجولة الـ18 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 18 بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد 8 مواجهات.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلاً من، البنك الأهلى مع القناة وجزيرة الورد مع هليوبوليس والطيران مع هليوليدو والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع العبور والجزيرة مع الشمس والأهلى مع دلفى والمعادى مع سبورتنج.

وأعلن مسئولى اتحاد كرة اليد، إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءاً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.