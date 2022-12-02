شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أزمة قلبية تنهى حياة أدهم السلحدار بعد هدف قاتل لفريقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر 2021، ودع عالمنا أدهم السلحدار نجم الإسماعيلى السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

سقط أدهم السلحدار، خلال مباراة فريقه أمام الزرقا، بعدما أحرز اللاعب محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخير، في إطار مواجهات المجموعة الثانية، وتم نقله إلى المستشفى على الفور ولكنه كان قد فارق الحياة.

وتدرج السلحدار، في الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في نادي الإسماعيلي، وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج طيبة.

وأعلن الإسماعيلى وقتها الحداد لمدة 3 أيام وأقام سرادق عزاء بمقر النادى للاعبه السابق وشيعت جنازته بحضور جماهيرى مهيب.

ويعد السلحدار، واحد من أهم أساطير النادي الإسماعيلي الذى نجح فى التتويج معه ببطولتين، الدوري عام موسم 90 / 91 وكأس مصر موسم 96 / 97.