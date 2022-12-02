شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الطلائع بالدوري ..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وحقق الأهلي الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ، في المقابل يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وفاز الاهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة الطلائع مؤكداً على ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم اللقاء مبكراً لاسيما بعد التراجع على الفريق في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليضطر المارد الأحمر للجوء لركلات الترجيح التي أنصفته في النهاية.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى هدفين على مدار 7 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 13 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

ويستعيد الاهلى في مباراة جهود نجمه طاهر محمد طاهر الذى غاب عن مباراة الداخلية بسبب الإيقاف فيما يفقد المارد الأحمر جهود التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل، وكذلك محمود كهربا للإيقاف وعمار حمدى وأيمن أشرف للإصابة.

في المقابل ، يدخل محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش مباراته الأولى مع فريقه أمام الاهلى بعد توليه المسئولية خلفاً لعلاء عبد العال الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من زعيم الثغر.

ويتطلع يوسف الذى قاد الاهلى فنياً وتوج معه ببطولات عديدة ويعد أحد أهم نجومه في تصحيح مسار الطلائع فنياً عن طريق الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة.

ويدخل الطلائع اللقاء بصفوف مكتملة بعدما تعافى محمود وحيد الظهير الايسر للفريق من الإصابة بشد في العضلة الضامة ، وإستعد الطلائع لمواجهة الاهلى عن طريق دخول معسكر مغلق لمدة أسبوعين وخاض الفريق 5 مباريات ودية ، ويراهن الطلائع على نجومه المتألقين وهم عماد السيد و كريم طارق وخالد قمر وأحمد متعب ومحمود وحيد وإسلام محارب والعربى بدر.