شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..9 مواجهات فى الجولة الـ8 لدوري القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم ،الجمعة، مباريات الجولة الـ8 بمسابقة دورى القسم الثانى بإقامة 7 مواجهات غاية في القوة والندية حيث تقام 7 مباريات في المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة ، ومباراتين من المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد .

تقام اليوم مباريات المجموعة الثانية بإقامة 7 مواجهات حيث يخرج القناة المتصدر برصيد 19 نقطة مع كهرباء الإسماعيلية في لقاء بين أهل القمة والقاع ، كما يستضيف بتروجت المترنح تحت قيادة فنية جديدة للسيد العيد مع السكة الحديد الذى حقق فوزا مثيرا في الجولة الماضية على وادى دجلة بهدفين نظيفين .

في الوقت نفسه، يلتقى كل من إيسترن كومبانى والإنتاج الحربى ، ومنتخب السويس مع الإعلاميين ، ووادى دجلة والنصر ، العبور وبورتو السويس ، مستقبل وطن وزد اف سى ، وفى مجموعة الصعيد يلتقى ملوى مع كيما أسوان ، والفيوم ومصر المقاصة