الامارات | تعليق صادم من مدرب ألمانيا: نحن على الطريق الصحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب منتخب ألمانيا هانز فليك عن رأيه في خروج "الماكينات" من دور المجموعات لكأس العالم 2022 بطريقة صادمة مشيراً إلى أنها نتيجة محزنة ولكن اعتبر أن الفريق على الطريق الصحيح.



وأبدى فليك، حزنه لخروج فريقه من مونديال 2022، رغم الفوز على كوستاريكا 4-2 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات، ولكن فوز اليابان على إسبانيا أطاح بآمال "الماكينات".



وقال في مؤتمر صحافي إنه: "كان يفترض تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، لكن لم نتمكن من ذلك.. لم أعتمد على إسبانيا.. نحن في هذا الموقف بسبب أخطائنا، هذه مسؤوليتنا.. أنا مقتنع بأنه كانت لدينا فرصة للصعود، سواء سجلت اليابان أهدافا أم لا".



وأوضح: "المزاج العام في ألمانيا ليس في صالحنا حاليا بعد خروجنا من المونديال.. من يعرفني يعلم أنني سأقوم بالتحليل السريع والمعالجة السريعة، وسنرى ما يخبئه لنا المستقبل".



وأشار إلى أن الفريق يضم عناصر ممتازة للمستقبل أبرزهم جمال موسيالا، وقال: "موسيالا ممتاز، ومهارته في مواقف واحد ضد واحد رائعة، والفترة المقبلة ستشهد انضمام عناصر جديدة.. نحن على الطريق الصحيح".



وتابع: "كان علينا أن نستغل هذه الفرص، لأن الموازين كانت ستختلف.. كان علينا تغيير النتيجة لصالحنا بسرعة، لكن لم نتمكن من ذلك بسبب الإهمال والتهاون، وهذا ما أغضبني، وظهر ذلك في حديثي مع اللاعبين بين الشوطين.. ولا أبحث عن المبررات".



وختم: "قدمنا مباراة جيدة ضد إسبانيا، استطعنا تنفيذ الضغط والتماسك في الملعب.. وكان يفترض أن نؤدي بمثل هذه الطريقة اليوم، لكننا لم نفعل ذلك.. قمنا بواجبنا وفزنا، لكني غير راض عن النتيجة لأننا خرجنا، وكان علينا تسجيل المزيد من الأهداف".