شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحدى سموحة بحثا عن الانتصار الأول بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلي نظيره سموحة اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثالثة الا ربع عصرًا فى إطار الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد فريق الإسماعيلي عند المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري حتى الآن، برصيد نقطة واحدة ، بينما يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر على جدول الترتيب.

ويعد فريق سموحة من ضمن 8 أندية من الإسكندرية واجهت الإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام وهم الاتحاد الأوليمبي والترام واليونان والكروم وحرس الحدود وفاركو، ولعب الدراويش أمام أندية إسكندرية 272 مباراة، فاز 119 تعادل 86 خسر 67، له 386 هدفًا عليه 278 هدفًا، كلين شيت 103 لقاءات.

ويبحث رفاق المدرب الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن الفوز الأول للفريق منذ انطلاق الموسم وأيضا في خلافة جاريدو لتحسين نتائج الفريق والاستقرار علي استكمال الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

بينما الموج الأزرق يبحث عن خطف ثلاث نقاط غاليه من الدروايش، بعدما رأي استرجاع مستوي الأصفر خلال الفترة المقبلة لتحسين موقفه في الدوري والابتعاد عن قاع جدول الترتيب.